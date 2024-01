Mercato Milan: interesse dell'Anderlecht per Pellegrino. Passi avanti per Origi al Los Angeles FC

Come riportato su X da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, l'Anderlecht avrebbe manifestato un interesse per Marco Pellegrino. Intanto ci sarebbero stati dei passi avanti per Divock Origi al Los Angeles FC. L'attaccante belga è attualmente in prestito dal Milan al Nottingham Forrest.

Questi i numeri stagionali di Marco Pellegrino:

PRESENZE SERIE A: 1

PRESENZE PRIMAVERA: 2

PRESENZE TOTALI: 3

MINUTI IN CAMPO: 239'

AMMONIZIONI: 1

Questi i numeri stagionali di Divock Origi:

PRESENZE TOTALI: 9 (tutte in Premier League)

MINUTI IN CAMPO: 177'

GOL: 0

AMMONIZIONI: 1