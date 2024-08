Mercato Milan: Konè resta il piano B più probabile se non dovesse arrivare Fofana

Continua a non sbloccarsi la trattativa tra Milan e Monaco per Youssouf Fofana in quanto il club monegasco per ora non intende abbassare la sua richiesta da 35 milioni di euro, cifra ritenuta esagerata dal Diavolo visto il centrocampista è in scadenza tra meno di un anno (30 giugno 2025). Il francese resta la prima scelta dei dirigenti di via Aldo Rossi, che però ora stanno iniziando a valutare anche delle piste alternative: il piano B più probabile resta Emmanuel Kouadio Koné, mediano classe 2001 del Borussia Mönchengladbach.

Questi i numeri di Koné nella stagione 2023-2024 con la maglia del Borussia Mönchengladbach:

PRESENZE BUNDESLIGA: 22

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 3

PRESENZE TOTALI: 25

MINUTI IN CAMPO: 1717'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 4

ESPULSIONI: 1