Mercato Milan, per la difesa i profili che piacciono sono sempre quelli di Ajer e Milenkovic

In vista della prossima stagione, il Milan si sta muovendo parecchio per rinfozare la difesa dove ci potrebbe essere diversi cambiamenti. Per quanto riguarda il reparto dei centrali, con Musacchio in partenza, Duarte sempre infortunato e Gabbia ancora acerbo, i rossoneri non potranno limitarsi al riscatto di Kjaer, ma dovranno intervenire ulteriormente: come riporta Tuttosport, i profili seguiti con maggiore interesse sono sempre Ajer e Milenkovic, giovani, ma già titolari nelle rispettive squadre di appartenenza (Celtic e Fiorentina).