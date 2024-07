Mercato Milan, Samardzic apprezza i rossoneri: proseguono i contatti tra i due club

vedi letture

Dopo l'arrivo di Morata il Milan continua a lavorare sul mercato insistendo per un centrocampista, difensore e un altro numero 9 per il reparto offensivo di Fonseca. Come abbiamo riportato in queste ore, i rossoneri sono fortemente interessati all'affare Samardzic, talento dell'Udinese in passato cercato anche dall'Inter.

In merito a questa trattativa, Fabrizio Romano giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così in live su Youtube. Queste le sue considerazioni:

"Samardzic-Milan? Gli piacerebbe molto andare al Milan. Ora dipende dai club, Milan e Udinese saranno in contatto anche la prossima settimana. Ma a lui piacerebbe andare al Milan. Vediamo cosa accadrà".