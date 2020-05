Mercato Milan: tre nomi per il centrocampo

In estate il centrocampo del Milan potrebbe essere sottoposto a una profonda rivoluzione. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club di via Aldo Rossi. Tra gli obiettivi c’è il giovane Dominik Szoboszlai del Salisburgo, che a soli 19 anni sta già giocando il suo secondo campionato austriaco con una certa continuità. Piace anche Samuele Ricci, un profilo che tuttavia Rangnick vorrebbe approfondire meglio. Il tedesco, invece, spinge per Teun Koopmeiners, olandese dell’AZ Alkmaar, sicuramente il centrocampista con maggiori doti realizzative, tra quelli seguiti dal Milan.