Mercato Milan: tutto fermo per Diallo e Tanganga, non c'è accordo sulla formula

MilanNews.it

Gli obiettivi del Milan per la difesa sono sempre Abdou Diallo del PSG e Japhet Tangangna del Tottenham, ma per entrambi non c'è accordo sulla formula: come riporta Tuttosport, il club francese ha aperto al prestito, ma vuole inserire l'obbligo di riscatto, mentre i rossoneri vogliono impostare l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Situazione simile anche con gli Spurs per il centrale inglese che piace pure alla Roma.