Mercato Milan: tutto ruota intorno al rinnovo di Ibra

Il mercato in attacco del Milan ruota tutto intorno al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: come spiega Tuttosport, infatti, se dovesse prolungare il club di via Aldo Rossi non cercherà una nuova prima punta, ma potrebbe fare un investimento sulla fascia destra, mentre in caso di addio dello svedese allora i rossoneri dovranno fare un investiment importante per prendere un grande centravanti.