Mercato Milan, Tuttosport titola: "Ilicic a oltranza"

In merito al mercato del Milan, sempre alla ricerca di rinforzi per la trequarti, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Ilicic a oltranza". Per il momento c'è ancora distanza tra la valutazione dell'Atalanta (8 milioni di euro) e quella dei rossoneri (4 milioni), ma il giocatore vuole il Milan. Si tratta di un affare che potrebbe andare in porto solo negli ultimi giorni di mercato.