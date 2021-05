Mercato, N'Koulou lascerà il Torino a zero: il Milan in passato lo ha seguito

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolas N'Koulou lascerà il Torino al termine della stagione e si libererà a parametro zero. Il Milan, cercò il giocatore già lo scorso gennaio e la scorsa estate, per poi però optare per altre scelte. Vedremo se questa volta la dirigenza rossonera affonderà il colpo oppure no. N'Koulou ha estimatori anche in Turchia, piace molto al Trabzonspor.