Messaggero Veneto - Ibra parla col papà di Samardzic: la proposta di contratto, commissioni incluse

Il Messaggero Veneto in edicola oggi inoltre riporta che oltre al contratto tra i club ce ne sia stato uno tra Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, e Mladen Samardzic, papà del giocatore che già l’anno scorso, in occasione del passaggio sfumato all’Inter, ha dimostrato di avere un certo peso in questi discorsi. E Ibra ha scoperto le carte, proponendo un contratto da 5 anni a 4 milioni di euro, di cui un milione è di commissione per l’entourage in cui c’è anche l’agenzia TDS di Tolgai Dirican.

Da qui poi c’è stato un contatto diretto tra Milan ed Udinese, da cui sono emersi due nodi da risolvere. Il primo riguarda la percentuale sulla futura rivendita, il secondo è sulla contropartita tecnica da inserire nell’operazione che in totale dovrebbe valere, secondo i friulani, 25 milioni di euro più bonus. I bianconeri hanno chiesto uno tra Lorenzo Colombo, Kevin Zeroli e Davide Bartesaghi: il Milan ha risposto con un secco no per tutti e tre, ma con la promessa di aggiornarsi nuovamente in settimana.