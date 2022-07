Messias a Casa Milan per la firma sul contratto

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio con un tweet, Junior Messias è arrivato pochi minuti fa a Casa Milan per apporre la propria firma sul contratto che lo renderà un calciatore del Milan a titolo definitivo. Il brasiliano, già in prestito ai rossoneri la passata stagione, è ancora di proprietà del Crotone, oggi retrocesso in C. Secondo l'indiscrezione il Milan pagherà 4,5 milioni di euro più bonus alla società calabrese per il cartellino di Junior Messias, cifra inferiore rispetto ai 5,4 milioni pattuiti l'estate scorsa per il riscatto.