Milan a caccia di un vice Theo: Lazaar soluzione low cost

Il Milan sta cercando un vice Theo Hernandez e la scelta potrebbe cadere su Achraf Lazaar, ex Palermo, attualmente al Newcastle. Il suo agente sta trattando in Inghilterra la rescissione del contratto. Potrebbe essere un buon affare low cost. Anche perché il giocatore accetterebbe sia di buon grado la destinazione, sia il ruolo diciamo non di primo piano nello scacchiere di Pioli. D'altronde per il mancino italo-marocchino l'esperienza inglese non è stata certo delle più fortunate: appena 10 presenze (con vari prestiti) dalla stagione 2016-17. Era tornato in Serie vestendo la maglia del Benevento nella stagione 2016-17. Su Lazaar, tuttavia, non si sarebbe solo il Milan.