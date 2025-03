Milan, accordo verbale per il rinnovo di Maignan. Ma il club prende tempo: ecco perché

Nella baraonda che circonda il Milan negli ultimi mesi, con Sergio Conceicao praticamente ai saluti a fine stagione - salvo colpi di scena - e un format dirigenziale in mutamento, c'è ancora da chiarire una dinamica contrattuale. Il futuro di Mike Maignan, estremo difensore rossonero e capitano, non è stato reso noto e le ultime settimane sono state piuttosto complicate da affrontare per le numerose critiche piovute dal cielo per la sequela di errori commessi tra Champions League, campionato e non solo.

Eppure, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha raggiunto un accordo verbale per il prolungamento del contratto di Maignan, che attualmente ha validità fino al 30 giugno 2026. Il club rossonero ha incontrato il francese ex Lille e ha strappato un'intesa per il rinnovo fino al 2028 con aumento salariale oltretutto da 5 milioni di euro totali, trasformandosi in uno dei giocatori più pagati della rosa rossonera.

Insomma, manca solo l'annuncio, che non è ancora arrivato per diverse motivazioni. La prima, informa il quotidiano romano, è che il Milan starebbe riflettendo sulle prestazioni del giocatore e sulla cifra importante che dovrebbe incassare Maignan nei prossimi mesi: con l'arrivo del nuovo direttore sportivo bisognerebbe prima valutare entrate e uscite, rinnovi compresi, si legge. La speranza del giocatore è di poter brindare con tanto di firma sul nuovo contratto in occasione della sosta delle Nazionali imminente.