Milan alla francese: arriva Bakayoko e si tratta con Adli e Faivre

Potrebbe essere un Milan sempre più francese. Questione di dettagli e Bakayoko a breve potrebbe essere un giocatore rossonero. Ieri altri contatti positivi tra Milan e Chelsea sulla cifra finale del riscatto. Manca davvero poco, Baka è ad un passo dal tornare a Milanello e oggi potrebbe esserci la fumata bianca definitiva, poi si organizzeranno visite mediche e firma. Ma il Milan made in France potrebbe non finire qui perché Maldini e Massara trattano con altri due giocatori. Yacine Adli del Bordeaux e Romain Faivre del Brest, e con entrambi ieri ci sono stati incontri in sede. Trattative in corso. Più difficile arrivare a Jesus Corona del Porto per questioni economiche.

Intano ieri Pietro Pellegri è stato ufficializzato come nuovo attaccante: “Ho sole sensazioni positive, perché sono tornato in Italia e in un grande club come il Milan. È una possibilità sicuramente di riscattarmi e di ritornare a casa mia in Italia. Ho scritto a Ballo-Tourè prima di ufficializzare tutto e mi ha consigliato di venire qua perché è club top e professionale”.