Milan, anche Bartesaghi resta in uscita: su di lui è piombato il Losanna

Davide Bartesaghi sembrava destinato a finire in prestito secco al Frosinone, ma i due club non sono mai arrivati allo scambio di documenti. E così, come riferisce Tuttosport questa mattina, nella corsa al giovane terzino rossonero si è inserito il Losanna che ha appena preso Pafundi dall’Udinese.

Questi i numeri stagionali di Bartesaghi con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 5

PRESENZE CAMPIONATO PRIMAVERA: 3

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 1

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 10

MINUTI IN CAMPO: 326'