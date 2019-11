Milan, anche la Juventus sul talento Dani Olmo

Un giocatore accostato in più occasioni al Milan soprattutto a inizio stagione e che stasera affronterà a San Siro l'Atalanta di Gasperini per la quinta giornata di Champions League. Stiamo parlando di Dani Olmo, talento 21 enne della Dinamo Zagabria, osservato speciale soprattutto dalla Juventus che sembrerebbe essere fortemente interessata al giocatore e che potrebbe decidere di bloccarlo già a gennaio in vista della prossima stagione. Il Milan però resta vigile sullo spagnolo e non vuole mollare la presa.