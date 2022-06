Milan, anche la Roma su Berardi: può essere lui il dopo Zaniolo

MilanNews.it

Il Milan di Stefano Pioli da diverso tempo sta flirtando con Domenico Berardi, certezza offensiva del Sassuolo. Oltre a Berardi, piace anche Nicolò Zaniolo, che fatica a rinnovare il proprio contratto con la Roma di José Mourinho. Per questo motivo, come rivelato da Sky, anche i capitolini starebbero facendo un pensiero per Berardi. Il tutto in caso di brusco divorzio con Zaniolo. Dunque, l’asse Milan-Roma-Sassuolo pare essere molto calda in questo periodo.