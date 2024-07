Milan, ancora distanza con il Tottenham per Royal: i contatti per il terzino sono fermi

vedi letture

Il Milan sta provando a muovere il suo mercato. Mentre sul fronte dell'attacco è ormai tutto fatto per Alvaro Morata - è chiusa di fatto la trattativa con lui e con l'Atletico - più complicate sembrano le piste che portano ad altri obiettivi di mercato, come ad esempio Emerson Royal del Tottenham. Come riportato da Matteo Moretto, i contatti sembrano essersi fermati.

Il Milan e il club londinese, infatti, sono distanti nella valutazione del brasiliano, il che non fa muovere la trattativa.