Oggi il Corriere dello Sport riporta l'interesse del Milan per il centrocampista classe '98 del Lione, Houssem Aouar. Il calciatore francese va in scadenza la prossima estate con l'Olympique e non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto. Il Milan sta alla finestra nel caso si realizzasse un'opportunità di portarlo a Milano a parametro zero.