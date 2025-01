Milan, Calabria in uscita anche a gennaio? I rossoneri su Zappa

Milan molto attivo in questo primo giorno di mercato. La società rossonera cerca subito profili da affittare a mister Sergio Conceiçao per poter risalire immediatamente la china. La classifica non è positiva ed è costata l'esonero a mister Paulo Fonseca. Adesso la palla passa alla dirigenza e a Zlatan Ibrahimovic per acquistare giocatori in grado di alzare il tasso tecnico della squadra. Sono diversi i reparti in cui il club dovrebbe intervenire partendo naturalmente dalla difesa.

Calabria in uscita

Fra i giocatori che potrebbero lasciare la Milano rossonera ci dovrebbe essere Davide Calabria. Il difensore infatti andrà in scadenza il prossimo giugno e non rinnoverà il proprio contratto. Le strade sono due: perderlo a parametro zero oppure la società di via Aldo Rossi starebbe anche valutando una possibile partenza a gennaio per poter raccogliere qualcosa da reinvestire poi in sede di trattative.

Ipotesi Zappa del Cagliari

E proprio con l'esterno in uscita, il Milan starebbe valutando un'alternativa da acquistare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, il nome più gettonato potrebbe essere quello di Gabriele Zappa del Cagliari e scuola Inter. L'esterno rossoblù tra l'altro è un grande tifoso rossonero e potrebbe fare il caso del team allenato da Conceiçao per questa seconda parte di stagione.