Milan, continuano i discorsi per Bakayoko: vuole lasciare il Chelsea

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la conferma di Tonali e la presenza di Bennacer e Kessie portano la dirigenza del Milan a riflettere su un quarto elemento importante a centrocampo. I discorsi per il ritorno di Bakayoko stanno proseguendo: il Chelsea nei prossimi giorni potrebbe annunciare il rinnovo unilaterale del suo contratto, ma l’intenzione del francese è di lasciare definitivamente Londra, dove non ha mai trovato spazio. L’idea di giocare con altri connazionali al Milan alletta molto Bakayoko, e nelle prossime settimane potrebbe esserci un’accelerata nelle negoziazioni.