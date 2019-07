Resta piuttosto complicata la pista che potrebbe portare Angel Correa al Milan in quanto la distanza tra domanda e offerta è ancora piuttosto ampia, ma in via Aldo Rossi, sia Paolo Maldini che Zvonimir Boban, non hanno intenzione di mollare la presa per l'argentino e vogliono provarci lo stesso. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.