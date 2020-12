Il futuro in rossonero di Duarte e Musacchio è tutt’altro che certo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la posizione dei due difensori - per vari motivi sono finiti ai margini del progetto di Pioli - sono al vaglio dei vertici societari. L’argentino è al rientro dopo un lungo infortunio, ma non è detto che chiuda la stagione al Milan.