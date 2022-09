Milan, dalla Turchia: il Galatasaray continua a seguire Ballo-Touré

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dal sito turco Fanatik.com, il Galatasaray continua a seguire con attenzione Fodé Ballo-Touré del Milan. Sotto indicazioni del tecnico Okan Buruk, ex giocatore fra le altre anche dell’Inter, i giallorossi sono alla ricerca di un terzino sinistro per rafforzare quella zona di campo. Nel mercato di gennaio il Galatasaray farà un altro tentativo per riuscire ad arrivare a Ballo-Touré, arrivato in rossonero nell’estate 2021. Il club turco ha in programma di separarsi dal terzino olandese Patrick van Aanholt, dato che non rientra nei piani societari. Van Aanholt, che è il nome più pagato della squadra dopo Mertens, Torreira, Oliveira e Muslera, ha un contratto per un altro anno e mezzo. Se la dirigenza turca troverà un modo di liberarlo, ecco che l’affondo al senegalese del Milan potrebbe seriamente concretizzarsi.