Milan, De Ketelaere costa 40 milioni: serve convincere il Bruges che però nicchia

Charles De Ketelaere è uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan per questo mercato estivo: il giovane talento del Bruges, infatti, viene visto in via Aldo Rossi come il giocatore giusto per far fare il salto di qualità alla trequarti rossonera. Lo riferisce il Corriere della Sera che spiega che costa 40 milioni di euro e che serve convincere l club belga che non vorrebbe privarsi del suo gioiello.