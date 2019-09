Milan-Donnarumma: servirà trovare la formula giusta per andare avanti insieme

In via Aldo Rossi, i dirigenti rossoneri dovranno presto incontrare Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, per parlare del futuro del giovane portierone milanista. Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Gigio sta bene al Milan e vuole andare avanti a difendere la porta del Diavolo, così come la società lo considera una colonna della squadra: il punto sarà quindi trovare la formula giusta per andare avanti insieme, partendo dal fatto che Donnarumma è già il giocatore più pagato della rosa (6 milioni di euro).