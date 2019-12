Milan, dopo Ibra precedenza alle uscite

Il colpo Zlatan Ibrahimovic ha riacceso l’entusiasmo al Milan, depresso dopo un girone d’andata di basso livello e soprattutto dopo la batosta subita a Bergamo contro l’Atalanta. La dirigenza dopo due mesi di trattative è riuscita a riportarlo in rossonero ma ora dovrà lavorare sulle uscite. Ci sono diversi giocatori che hanno la valigia pronta o che ascolteranno offerte. Fabio Borini piace al Genoa e al Crystal Palace, e il suo agente sta trattando per un addio nel mese di gennaio. Lo stesso Ante Rebic potrebbe far marcia indietro e ritornare all’Eintracht di Francoforte dopo le sette presenze deludenti fin qui disputate. In difesa chi ha più chance di partire sono Matteo Gabbia, soprattutto se dovesse arrivare un altro centrale, e Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero piace al Napoli e al Fenerbahce, ma in entrambi i casi Boban e Maldini cercheranno di monetizzare. Da valutare le posizioni di Paquetà e Kessie, il primo finito nel mirino del Psg (ma la richiesta dei rossoneri è di 35 milioni), il secondo invece piace in Premier League. Il mercato del Milan sarà molto movimentato, con l’obiettivo di colmare le lacune in squadra e tentare la grande rimonta, come affermato dallo stesso Ibrahimovic al momento dell’annuncio il 27 dicembre.