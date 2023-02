Milan, dopo il derby ecco il rinnovo di Giroud: i dettagli del nuovo accordo col francese

Fonte: tuttomercatoweb.com

La prossima settimana, subito dopo il derby contro l'Inter, Olivier Giroud rinnoverà il proprio contratto con il Milan. Inizialmente le parti stavano lavorando ad un'estensione biennale, salvo poi optare per un prolungamento di un solo anno, quindi fino al 30 giugno del 2024. La prossima stagione Giroud guadagnerà quanto questa, ovvero 3,5 milioni senza bonus di contorno. La scelta del francese è oramai fatta, scrive il Corriere dello Sport, come dimostra anche il rifiuto alla proposta dell'Everton che aveva messo sul piatto 8 milioni di euro netti per i prossimi 18 mesi.