Milan, Duarte e Musacchio in uscita: l’argentino piace al Genoa

Non solo acquisti: a gennaio il Milan dovrà gestire anche alcune uscite. Nello specifico, come riporta La Gazzetta dello Sport, in partenza ci sono Duarte e Musacchio, entrambi ormai fuori dal progetto di Pioli. L’argentino, in particolare, è in scadenza di contratto e si sta guardando intorno. Musacchio piace al Genoa e ciò potrebbe aiutare il Milan a convincere Preziosi a lasciar partire Scamacca.