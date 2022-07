Milan e Spurs in cerca di un accordo per Tanganga. La scadenza è domenica

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il termine ultimo che si è dato Japhet Tanganga per aspettare il Milan è la prossima domenica. Il giocatore inglese ha dato la priorità ai rossoneri ma se non dovesse esserci una stretta finale sarebbe disposto, a partire dalla prossima settimana, a discutere altre offerte che non gli mancano. Il nodo per il Milan, oltre alla questione De Ketelaere, è la formula: i rossoneri vorrebbero chiudere un prestito con diritto, mentre il Tottenham spinge per l'obbligo di riscatto.