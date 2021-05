Milan, ecco chi rientra dopo aver giocato altrove in questa stagione

Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Conti, Diego Laxalt, Tommaso Pobega, Mattia Caldara e Lorenzo Colombo rientreranno al Milan in estate dopo aver terminato i loro prestiti rispettivamente con Parma, Celtic, Spezia, Atalanta e Cremonese. L’unico che ha reali chance di rimanere fra i rossoneri l’anno prossimo, al momento, è Pobega. Al Milan serve un centrocampista per rimpiazzare Soualiho Meite che tornerà al Torino. Ecco che il classe 1999 potrebbe tornare utile, dopo una positiva stagione in Liguria condita anche da 5 reti messe a segno.