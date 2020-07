Milan femminile, pronto un tris d'arrivi dall'estero: Grimshaw, Dowie e Rask

Il Milan femminile è in procinto di piazzare un triplo colpo dall’estero in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Cartellino Rosa infatti il club rossonero è a un passo dalle firme di Christy Grimshaw, Natasha Dowie e Caroline Rask. La prima è una mezzala scozzese classe ‘95 che nell’ultima stagione ha giocato al Metz in Francia e che alle spalle ha una lunga militanza in Florida, la seconda è una punta inglese, classe ‘88, con esperienze nel Liverpool e nel Valerenga in Norvegia. L’ultima infine è una centrocampista danese, classe ‘94, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Fortuna Hjorring.