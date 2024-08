Milan, Fofana è sempre il preferito a centrocampo. Koné è più offensivo del francese

Youssouf Fofana, nonostante le difficoltà per arrivare ad un accordo con il Monaco, resta sempre il preferito del Milan per rinforzare il centrocampo rossonero dove manca come il pane un mediano difensivo da piazzare davanti alla difesa come il francese. Il Diavolo sta valutando chiaramente anche altri profili alternativi che però hanno non hanno le stesse caratteristiche di Fofana: Manu Koné del Borussia Moenchengladbach, per esempio, ha una maggiore propensione offensiva rispetto al giocatore del Monaco.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge che tra le piste alternative c'è anche quella che porta a Johnny Cardoso del Betis Siviglia: l'americano, che ha anche il passaporto italiano e quindi potrebbe essere tesserato come comunitario, è stato visionato spesso dal club di via Aldo Rossi, ma non ha convinto del tutto il dt milanista Geoffrey Moncada.