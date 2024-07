Milan, Fofana primo obiettivo per il centrocampo ma va trovato l'accordo con il Monaco

vedi letture

Il Milan è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Il primo obiettivo per la mediana è Youssouf Fofana, 25enne giocatore del Monaco e della nazionale francese, ma i rossoneri devono ancora trovare l'accordo con il club monegasco. I dirigenti di via Aldo Rossi sono poi sempre alla finestra e monitorano con attenzione quello che accade attorno ad Adrien Rabiot, ad oggi senza una squadra dopo la scadenza del contratto con la Juventus. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Questi i numeri stagionali di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3