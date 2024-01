Milan, Furlani ha chiuso il mercato rossonero: "Non abbiamo urgenza di fare qualcosa tanto per fare"

Il mercato di gennaio del Milan si chiude con il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e l'acquisto dal Verona di Filippo Terracciano. Mancano ancora alcuni giorni al gong, ma le parole di ieri di Giorgio Furlani, ad milanista, a Sky prima del match contro il Bologna sono state piuttosto chiare: "Non abbiamo urgenza di fare qualcosa tanto per fare".

Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, a meno di clamorose occasioni last minute, il club di via Aldo Rossi non prenderà nessuno da qui a giovedì alle 20 quando chiuderà questa finestra di mercato invernale.