Milan, Gabbia ha molte richieste per andare a giocare in prestito

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, Matteo Gabbia ha molte richieste per andare a giocare in prestito. Se dovesse partire il giovane prodotto del settore giovanile rossonero, il club di via Aldo Rossi potrebbe anche decidere di non sostituirlo visto che ha comunque quattro centrali a disposizione, cioè Tomori, Thiaw, Kalulu e Kjaer.