Milan, i bookmakers scommettono sull'arrivo del giovane Riccardi dalla Roma

Secondo quanto riferito da Agipro, agenzia di stampa che si occupa di giochi e scommesse, i bookmakers scommettono sull'arrivo di Alessio Riccardi al Milan. Il giovane classe 2001 della Roma, indicato pochi mesi fa dal ct Mancini come uno dei talenti più interessanti del calcio nostrano, è stato accostato nei giorni scorsi a Juve, Napoli, Fiorentina e Cagliari, ma non ai rossoneri. Secondo gli analisti di Sisal-Matchpoint, invece, il club di via Aldo Rossi sarebbe molto vicino al ragazzo: l'acquisto da parte del Diavolo è pagato solo 3 volte la posta, la quota più bassa tra tutte quelle proposte.