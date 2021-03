Milan-Ibrahimovic, l’attesa per il rientro in campo e per il rinnovo contrattuale

Il Milan aspetta il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Il leader dei rossoneri è fuori per infortunio e dopo aver saltato le partite contro Udinese e Verona, sarà costretto a rimanere ai box anche contro Manchester United e Napoli. Poi ad inizio della prossima settimana ci sarà un nuovo controllo medico per l’attaccante e se dovesse andare bene, lo svedese intensificherà gli allenamenti per provare ad esserci contro lo United a San Siro, nella gara di ritorno, oppure al massimo contro la Fiorentina prima della sosta per le nazionali. A proposito di nazionale, in Svezia si fa sempre più forte la voce di un ritorno di Zlatan dopo cinque anni di assenza dall’ultima gara con la maglia svedese. Al Milan tuttavia sono sempre più convinti di voler rinnovare il contratto in scadenza di Ibrahimovic, al di là degli infortuni. Zlatan ha saltato la metà delle gare di campionato ma l’importanza del giocatore va al di là della singola gara. Ibra è importantissimo per la crescita del gruppo, per la capacità di tirare fuori il meglio dai compagni e di alzare il livello di competitività di tutti. Ecco perché la dirigenza vorrebbe allungargli di almeno un altro anno il contratto e recentemente Ibra ha lanciato messaggi chiari: “Se Paolo vuole, io ci sono”. Nel frattempo il Milan domai sera giocherà in casa dei Red Devils, match valido per l’andata degli ottavi di Europa League, ancora con tante assenze. Non ci saranno Ibra, Mandzukic, Bennacer e Calhanoglu. Tornano invece Tonali e Theo Hernandez, quest’ultimo ieri si è allenato in gruppo, mentre oggi si deciderà sull’utilizzo di Rebic.