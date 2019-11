MIlan, il Borussia Dortmund su Piatek: possibile scambio con Dahoud

Dopo aver conquistato gli applausi di San Siro con la doppietta al Napoli in Coppa Italia, l'attaccante polacco Piatek continua a collezionare fischi e parole poco gradite per le sue prestazioni. Secondo Calciomercato.it il Borussia Dortmund si è mosso per il numero 9 rossonero, e potrebbe proporre uno scambio con Mahmoud Dahoud, ex Gladbach, classe 1996, centrocampista centrale.