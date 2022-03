Milan, il nome di Origi circolava già da giorni. Ora... trattativa nel vivo

© foto di DANIELE MASCOLO

Il nome più in voga nelle ultime ore per quel che riguarda il calciomercato del Milan è quello di Divock Origi. L'attaccante belga classe 1995 è in scadenza di contratto con il Liverpool al prossimo 30 giugno 2022 ed è entrato di prepotenza nella lista di Maldini e Massara già da alcune settimane.

Occasione

MilanNews.it ne aveva anticipato l'interesse già ad inizio marzo, sottolineando che sia le caratteristiche fisiche, tecniche, e anagrafiche del calciatore che gli aspetti economici della trattativa potrebbero fare al caso del Milan. Negli ultimi giorni i contatti tra dirigenza rossonera ed entourage del calciatore si sono intensificati e non è escluso che un'ulteriore accelerata possa arrivare durante la prossima sosta nazionali.

E il calciomercato...

Con un acquisto del genere nel ruolo di punta centrale, il budget del calciomercato rossonero verrebbe diramato negli altri reparti in cui la squadra ha evidente bisogno di rinforzi. Torneranno Adli e Pobega, Botman è vicino, serviranno certamente un centrocampista al posto del partente Kessie e, possibilmente, un esterno destro d'attacco e un trequartista.