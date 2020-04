Ivan Gazidis, ad rossonero, ha già abbassato di parecchio il monte ingaggi del Milan e nei prossimi mesi andrà avanti per questa strada: come riporta questa mattina Tuttosport, il prossimo ingaggio forte a uscire è quello di Lucas Biglia (6,5 milioni di euro lordi), il cui contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato.