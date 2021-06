Milan, in settimana nuovi contatti per Diaz e Giroud

Come riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, in settimana sono attesi nuovi contatti per Brahim Diaz e Olivier Giroud: in via Aldo Rossi, sperano di chiudere in fretta queste due operazione in entrata. Lo spagnolo dovrebbe tornare in rossonero in prestito con diritto di riscatto, mentre per il francese si attende il via libera del Chelsea alla sua partenza a costo zero.