Milan, Inter e Juve su Pellegrini della Roma: ha una clausola rescissoria da 30 mln valida solo a luglio

L'edizione odierna di Repubblica riferisce che Milan, Inter e Juventus hanno messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro (pagabile in due anni) valida solo a luglio. Il club giallorosso non potrebbe in quel caso opporsi alla cessione e per questo motivo tenterà di convincere il giocatore a rinnovare il proprio contratto.