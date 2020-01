Milan, Januzaj tra gli obiettivi di gennaio

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per le corsie laterali, un giocatore in grado di agire soprattutto sul binario di destra. Il nome in cima alla lista è quello di Cengiz Under della Roma, ma il turco non è l’unico profilo che stuzzica l’interesse dei vertici rossoneri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, agli uomini di mercato di via Aldo Rossi piace anche Adnan Januzaj, 24enne esterno di proprietà della Real Sociedad.