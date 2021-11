Milan, Juve e Fiorentina su J. Alvarez: può lasciare il River già a gennaio

Il futbol argentino ha parlato. Ed è pronto a regalarci un nuovo gioiello destinato a far parlare di sé per i prossimi anni. 15 gol nelle prime 16 partite di campionato è un bottino non indifferente e anche per questo Julian Alvarez è finito nel mirino di tanti top club, italiani ma non solo.

In Argentina sono sicuri: a gennaio sarà sfida fra Juventus e Fiorentina

Classe 2000, prima punta tecnica e veloce, in molti lo hanno iniziato a paragonare a Lautaro Martinez. Il suo contratto col River Plate scadrà nel dicembre del 2022 e negli accordi presi in passato è presente anche una clausola rescissoria tutto sommato accessibile: 20 milioni di euro, che potrebbero diventare 25 negli ultimi 10 giorni di mercato. La Fiorentina, soprattutto tramite Burdisso, ha già inviato una manifestazione di interesse. E la Juventus presto potrebbe muoversi per osservare dal vivo il ragazzo. Il River ha recentemente proposto rinnovo con maxi adeguamento salariale e innalzamento della clausola, ricevendo però un secco no da parte dell'entourage. Insomma, stante così le cose, a gennaio Alvarez può davvero diventare un affare per le italiane. Oltre a Juventus e Fiorentina, il gioiello del River piace anche a Milan e Inter, ma soprattutto all'Atletico Madrid: il Cholo Simeone stravede per lui e nelle prossime settimane potrebbe rompere gli indugi dando battaglia alle società e ai dirigenti italiani.