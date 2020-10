Ozan Kabak è diventato la prima scelta del Milan per la difesa, ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno pronto un piano B. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, come alternativa al difensore turco c’è sempre Nastasic (in prestito), anche lui in forza allo Schalke 04.