Milan, l'alternativa di Fofana a centrocampo si chiama Manu Koné

Dopo aver regalato a Paulo Fonseca il difensore centrale, Strahinja Pavlovic, il Milan è ora al lavoro per completare il progetto rossonero con un terzino destro ed un mediano di copertura, che da tempo risponde al nome di Yossouf Fofana. Il classe '99 è il preferito del Diavolo, con la dirigenza che nelle scorse si sarebbe spinta anche ad offrire 17 milioni di euro per il giocatore in scadenza con il Monaco, offerta ritenuta essere più che adeguata per uno che il contratto in scadenza nel giugno 2025.

Nonostante questo, forte anche dell'interesse, e della proposta, del West Ham (però rifiutata dal calciator), il club del Principato continua a chiedere 35 milioni per Fofana, cifra alla quale il Milan molto probabilmente non si spingerà, ed è per questo che dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbero iniziate a valutare delle valide alternative al classe '99.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il preferito sembrebbe essere Manu Koné del Borussia Moncengladbach, giocatore che la dirigenza rossonera seguì e tratto già nell'estate del 2021. Il centrocampista della Nazionale francese olimpionica, ha già comunicato al club tedesco di voler andare via in questo calciomercato, motivo per il quale il casse 2001 potrebbe diventare una vera e propria opportunità nei prossimi giorni.