Milan, l'Independiente ha chiesto Marco Pellegrino in prestito

vedi letture

Dopo la deludente esperienza per sei mesi alla Salernitana, Marco Pellegrino è rientrato al Milan, ma il suo futuro non sarà in rossonero dove troverebbe pochissimo spazio in campo. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, il difensore argentino, preso dal club di via Aldo Rossi dal Platense per tre milioni di euro nell'estate 2023, è stato chiesto in prestito dal Club Atlético Independiente, squadra argentina di Avellaneda.

Questi i numeri di Pellegrino con la maglia della Salernitana (nella prima parte di stagione aveva collezionato una sola presenza con il Milan contro il Napoli):

PRESENZE IN SERIE A: 10

PRESENZE DA TITOLARE: 5

MINUTI IN CAMPO: 543'

AMMONIZIONI: 1