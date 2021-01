Milan, Laxalt dice no all’Al-Hilal: priorità al Celtic

Una stagione da protagonista con la maglia del Celtic, dove è arrivato in prestito secco dal Milan lo scorso ottobre, ora le nuove proposte che arrivano dal mercato. Diego Laxalt, che si trova da qualche giorno in ritiro a Dubai insieme al resto dei compagni di squadra, è finito nel mirino dell’Al-Hilal, squadra attualmente in prima posizione nel proprio campionato. Il club arabo ha proposto al calciatore un contratto triennale a quasi 3 milioni di euro a stagione, in attesa poi di parlare col Milan. Il ragazzo però ha rifiutato perché vuole continuare a giocare in Europa. La sua priorità infatti resta il Celtic, dove sta giocando con continuità ed è molto apprezzato dall’attuale staff tecnico. Se Lennon verrà confermato in panchina, sicuramente chiederà al club di provare a riscattare l’esterno classe 1993 e in quel caso inizierebbe poi trattativa col Milan, a cui Laxalt è legato con un contratto fino al 30 giugno 2022.