Milan, Luiz Felipe è in scadenza ma prima di cederlo la Lazio deve trovare un sostituto all'altezza

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per gennaio, c'è anche Luiz Felipe, difensore della Lazio: come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il brasiliano, che ha anche il passaporto italiano, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, ma prima di cederlo eventualmente durante il mercato invernale il club biancoceleste deve trovare un sostituto all'altezza.